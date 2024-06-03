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Первак – о Соболеве: «Не люблю нытиков и подлецов, которые делают подлянки»

03 Июня 2024 • 20:33 Комментировать

Юрий Первак, который ранее занимал должность генерального директора «Спартака», дал свой комментарий об интересе «Зенита» к форварду «красно-белых» Александру Соболеву.

- Я думаю, что это вброс. Соболев вообще никому не нужен. Пусть к небу обращается. Лично мне Соболев вообще не нравится. Не люблю нытиков и подлецов, которые делают подлянки – тем более, на футболе, в игре, - цитирует экс-работника «красно-белых» Vprognoze.ru.

В прошедшем сезоне форвард столичной команды принял участие в 34 матчах, в которых десять раз поразил ворота соперников и сделал девять ассистов на партнёров. Его команда финишировала на пятой позиции в таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Первак Александр Соболев ещё теги
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