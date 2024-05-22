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Агент Кассьерры: «Матео счастлив в «Зените»

22 Мая 2024 • 17:42 Комментировать
Зенит
...
Ростов
25.05 16:30

Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы форварда «Зенита» Матео Кассьерры, оценил слухи об интересе к футболисту из Европы.

«Матео и его семья счастливы в «Зените» и живут в России. На данный момент ни из одного британского клуба с нами не связывались. Прошу отметить, что агентом игрока являюсь только я и никто другой не может говорить от имени игрока», — цитирует издание Sport24.

В текущем сезоне РПЛ Кассьерра забил 21 гол и возглавляет гонку бомбардиров чемпионата. В матче 29-го тура против «Ахмата» (5:1) Кассьерра установил рекорд РПЛ, забив пять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра

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