Кассьерра оформил пента-трик

Сегодня, 19 мая, «Зенит» проводит гостевой матч против «Ахмата» в рамках 29-го тура чемпионата России.

Встреча между соперниками продолжается в эти минуты. На данный момент «сине-бело-голубые» с разгромным счетом обыгрывают команду Магомеда Адиева (5:1). Все пять мячей «Зенита» записал на свой счет колумбийский нападающий Матео Кассьерра. На пять голов ему потребовалась 51 минута.

В настоящий момент у 27-летнего Кассьерры 24 забитых мяча и семь результативных передач в 36 играх текущего сезона.

Следить за ходом событий в матче «Ахмат» - «Зенит» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.