​Юран больше не является тренером «Пари НН», сообщило руководство клуба

Сергей Юран подал в отставку, и она принята руководством клуба. Об этом общественности сообщил генеральный директор клуба из Нижнего Новгорода - Давид Мелик-Гусейнов. Сделал это он с дежурными словами благодарности тренеру:

- Решение совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» — принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана. От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба «Пари НН», - заявил Мелик-Гусейнов.

Сейчас «Пари НН» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата. В следующем туре ей предстоит сыграть с бывшим игровым клубом Юрана - московским «Спартаком».