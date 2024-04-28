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Джикия пропустит дерби с «Локомотивом»

28 Апреля 2024 • 15:01 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.55 2 3.15
1-й тайм

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия не сможет помочь команде в предстоящем матче с «Локомотивом».

Напомним, 32-летний футболист пропустил два последних матча из-за травмы.

— Джикия продолжает восстановление. Как мы сообщали ранее, он получил небольшое повреждение, — заявили корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону в пресс-службе «красно-белых».

В текущем сезоне Джикия появился на поле в 11 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Матч 26-го тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» пройдет сегодня, 28 апреля. Старт поединка запланирован на 16:15 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.

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