Джикия и Мозес пропустят дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Георгий Джикия и хавбек команды Виктор Мозес пропустят предстоящее столичное дерби с ЦСКА.

— У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжелой травмы. Все остальные здоровы, — сообщили корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону в пресс-службе «красно-белых».

Матч перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по столичному времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.