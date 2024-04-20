Бояринцев рассказал о предложениях, которые ему поступают

Экс-наставник «Сокола» Денис Бояринцев рассказал о своем дальнейшем будущем.

«У меня появляются варианты во второй лиге, но предложения исходят от команд, которые не ставят больших задач на сезон. Поэтому я пока держу паузу.

Не исключаю, что конкретные переговоры с каким-то клубом начнутся уже после завершения текущего сезона», — приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что 46-летний тренер покинул «Сокол» в ноябре 2023 года. При нём команда вышла в первую лигу.

Сейчас саратовцы располагаются на 15-й позиции турнирной таблице, заработав 28 баллов в 27 турах.