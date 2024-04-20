Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другие

Президент ялтинского «Рубина» обратился к болельщикам после победы над «Ростовом-2»

20 Апреля 2024 • 20:40 Комментировать

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников прокомментировал победу команды в матче пятого тура группы 1 Второй лиги Б с «Ростовом-2» (2:1).

«Хочу поблагодарить команду и тренерский штаб за эту победу и тот результат, который мы имеем на данный момент. Отмечу, что все четыре победы на старте мы одержали над новыми для нас соперниками, ведь мы только прошлым летом интегрировались в российский футбол. Поздравляю всех наших болельщиков и руководство города с победой!» — приводит слова руководителя клуба издание «СЭ».

Стоит добавить, что по итогам пяти туров первенства «Рубин Ялта» единолично лидирует в турнирной таблице группы 1, имея в своем активе 12 набранных очков. При этом первый тур команда пропускала из-за особенностей календаря.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кирилл Шапошников
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Без Овечкина и Малкина: Топ-5 лучших российских игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Горняк-Спорт Горняк-Спорт
Подолье Хмельницкий Подолье Хмельницкий
1
1
2.60 3.25 2.60
Видео
Окончен
Вайхе-2 Фленсбург Вайхе-2 Фленсбург
Экернфёрдер СВ Экернфёрдер СВ
2
4
Видео
Окончен
Агробизнес Агробизнес
ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь
1
1
Видео
Окончен
Юнион Ноймюнстер Юнион Ноймюнстер
Тодесфельде Тодесфельде
1
6
Видео
Окончен
Фленсбург Фленсбург
Ольденбург III
3
3
Видео
Окончен
Хайдер Хайдер
Бордесхольм Бордесхольм
3
0
1.42 6.20 4.80
Видео
Окончен
СВ Пройссен 09 Райнфельд СВ Пройссен 09 Райнфельд
Нордмарк Сатруп Нордмарк Сатруп
2
0
Видео
Окончен
MTSV Hohenwestedt
Дорнбрайте Любек Дорнбрайте Любек
1
4
Видео
Окончен
Фову Фову
Апеджес Академи Апеджес Академи
0
1
Видео
Окончен
ФК Инджия ФК Инджия
Текстилац Оцаци Текстилац Оцаци
0
1
Видео
Окончен
Смедерево Смедерево
Раднички Сремска Митровица Раднички Сремска Митровица
1
0
Видео
Окончен
Эйгл Роял Эйгл Роял
Фортуна Мфу Фортуна Мфу
2
3
Видео
Окончен
Клуб Канонерос Марина Клуб Канонерос Марина
СД Ависпонес де Чильпансинго СД Ависпонес де Чильпансинго
0
2
Видео
20.04.24 в 21:00
Хогстратен
Синт-Элуа-Винкел Синт-Элуа-Винкел
Видео
20.04.24 в 21:00
Спортинг Шарлеруа (до 23 лет)
Шарлеруа Шарлеруа
Видео
20.04.24 в 21:00
Хейст Хейст
ЮРСЛ Визе ЮРСЛ Визе
Видео
20.04.24 в 21:00
Темсе
Виртон Виртон
Видео
20.04.24 в 21:00
Ла Лувьер Ла Лувьер
Гент 23
Видео
20.04.24 в 21:00
Роял Антверпен 23
Кнокке Кнокке
Видео
20.04.24 в 23:00
Динамо Пуэрто-Ла-Крус Динамо Пуэрто-Ла-Крус
Фундактион АИФИ Фундактион АИФИ
Видео
21.04.24 в 00:00
Маритиму Ла-Гуайра Маритиму Ла-Гуайра
Атлетико Ла Круз Атлетико Ла Круз
Видео
21.04.24 в 01:00
Сьервос Сьервос
Пачука II Пачука II
Видео
21.04.24 в 01:00
Агуакатерос ХДС Агуакатерос ХДС
Ураканес Искальи Ураканес Искальи
Видео
21.04.24 в 03:00
CD Ayense
Caja Oblatos CFD
Видео
21.04.24 в 06:00
Атлетико Ла Пас Атлетико Ла Пас
Алебрихес Оахака Алебрихес Оахака
Видео
21.04.24 в 06:30
Серезо Осака (жен) Серезо Осака (жен)
НТВ Белеза (жен) НТВ Белеза (жен)
Видео
21.04.24 в 07:00
Вегальта Сендай (жен) Вегальта Сендай (жен)
Урава (жен) Урава (жен)
Видео
21.04.24 в 07:00
Альбирекс Ниигата (жен) Альбирекс Ниигата (жен)
АС Нагано Парсейро (жен) АС Нагано Парсейро (жен)
Видео
21.04.24 в 08:00
Нодзима Стелла (жен) Нодзима Стелла (жен)
ИНАК Кобе (жен) ИНАК Кобе (жен)
Видео
21.04.24 в 08:00
Эльфен Саитама (жен) Эльфен Саитама (жен)
Санфречче Хиросима Регина (жен) Санфречче Хиросима Регина (жен)
Видео
21.04.24 в 09:00
Омийа Ардижа Вентус (жен) Омийа Ардижа Вентус (жен)
ДЖЕФ (жен) ДЖЕФ (жен)
Видео
21.04.24 в 09:30
Ипсвич Найтс Ипсвич Найтс
Пайн-Хилс Пайн-Хилс
Видео
21.04.24 в 12:00
Эпицентр Дунаевцы Эпицентр Дунаевцы
ФК Левый Берег ФК Левый Берег
Видео
21.04.24 в 12:45
ФК Чернигов ФК Чернигов
Металлист Металлист
Видео
21.04.24 в 13:30
Нива Бузова Нива Бузова
Виктория Николаевка Виктория Николаевка
Видео
21.04.24 в 14:15
Кремень Кремень
Нива Тернополь Нива Тернополь
Видео
21.04.24 в 15:00
Айхеде Айхеде
Интер Киль Интер Киль
Видео
21.04.24 в 16:00
ЮР Намур
Дессель Дессель
Видео
21.04.24 в 16:00
Ройал Капеллен
Тинен Тинен
Видео
21.04.24 в 16:00
ОХ Левен (до 23 лет)
Тес Спорт Тес Спорт
Видео
21.04.24 в 17:00
Белград Белград
Единство Уб Единство Уб
Видео
21.04.24 в 17:30
Luebeck II Luebeck II
VfR Neumunster1
Видео
21.04.24 в 18:00
Дубочица Дубочица
Слобода Ужице Слобода Ужице
Видео
21.04.24 в 19:00
Мачва Шабац Мачва Шабац
Графичар Белград Графичар Белград
Видео
21.04.24 в 19:00
Металац Металац
Раднички Нови-Београд Раднички Нови-Београд
Видео
21.04.24 в 21:00
Колубара Колубара
Пролетер Нови-Сад Пролетер Нови-Сад
Видео
21.04.24 в 22:00
Операрио МС Операрио МС
Доурадос АС Доурадос АС
Видео
21.04.24 в 22:30
Академия Рей Академия Рей
Реал Фронтера Реал Фронтера
Видео
21.04.24 в 22:30
Уренья Уренья
Хироус де Фалькон Хироус де Фалькон
Видео
21.04.24 в 22:30
Депортиво Миранда Депортиво Миранда
Нуэва Эспарта Нуэва Эспарта
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
21:41 · Чемпионаты
Бояринцев рассказал о предложениях, которые ему поступают
21:36 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА впервые проиграл в 2024 году
21:26 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА без обороны: Дивеев и Роша пропустят дерби со «Спартаком»
21:21 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА во второй раз пропустил в игре с «Ахматом»
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» отыгрался в матче с ЦСКА
21:11 · Россия. Премьер-лига
Галактионов опубликовал пост в соцсетях: «Обожаю слушать ложь, когда знаю правду»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Сенников считает, что «Локомотив» остаётся в гонке за медали РПЛ
20:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА с пенальти открыл счёт в матче с «Ахматом»
20:40 · Чемпионаты
Президент ялтинского «Рубина» обратился к болельщикам после победы над «Ростовом-2»
20:38 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали, при каком условии Деограсия сохранит работу
20:35 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой хочет, чтобы Юран позвал его в тренерский штаб «Спартака» 1
20:32 · Россия. Премьер-лига
Слишкович ответил, какой футбол он хочет ставить «Спартаку»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Слишкович — о матче с «Ростовом»: «Спартак» едет только за победой» 2
20:19 · Россия. Премьер-лига
Евсеев ответил на вопрос о своем будущем: «Не беспокойтесь за меня»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «Я хочу видеть команду!»
Все новости
Рекомендуем