Президент ялтинского «Рубина» обратился к болельщикам после победы над «Ростовом-2»

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников прокомментировал победу команды в матче пятого тура группы 1 Второй лиги Б с «Ростовом-2» (2:1).

«Хочу поблагодарить команду и тренерский штаб за эту победу и тот результат, который мы имеем на данный момент. Отмечу, что все четыре победы на старте мы одержали над новыми для нас соперниками, ведь мы только прошлым летом интегрировались в российский футбол. Поздравляю всех наших болельщиков и руководство города с победой!» — приводит слова руководителя клуба издание «СЭ».

Стоит добавить, что по итогам пяти туров первенства «Рубин Ялта» единолично лидирует в турнирной таблице группы 1, имея в своем активе 12 набранных очков. При этом первый тур команда пропускала из-за особенностей календаря.