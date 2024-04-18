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Пилипчук стал главным тренером «Челябинска»

18 Апреля 2024 • 19:10 Комментировать

Пресс-служба ФНЛ-2 заявила, что новым наставником «Челябинска» стал Роман Пилипчук.

Стоит напомнить, что ранее челябинская команда объявила об отставке Виталия Панова, который пришел в клуб перед стартом сезона-2023/24.

Что касается Пилипчука, то его последним местом работы был тираспольский «Шериф», который он покинул в минувшем марте.

Кроме того, Пилипчук работал ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке», тренировал «Ахмат», возглавлял минское «Динамо» и словенский «Целе».

К слову, «Челябинск» занимает шестое место в дивизионе «золото» Второй лиги А. Коллектив заработал восемь баллов.


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Евро-Футбол.Ру,
Челябинск Роман Пилипчук
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