Пилипчук стал главным тренером «Челябинска»

Пресс-служба ФНЛ-2 заявила, что новым наставником «Челябинска» стал Роман Пилипчук.

Стоит напомнить, что ранее челябинская команда объявила об отставке Виталия Панова, который пришел в клуб перед стартом сезона-2023/24.

Что касается Пилипчука, то его последним местом работы был тираспольский «Шериф», который он покинул в минувшем марте.

Кроме того, Пилипчук работал ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке», тренировал «Ахмат», возглавлял минское «Динамо» и словенский «Целе».

К слову, «Челябинск» занимает шестое место в дивизионе «золото» Второй лиги А. Коллектив заработал восемь баллов.