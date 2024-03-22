Виктор Гусев с женой были в «Крокус Сити Холл» в момент теракта

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев и его супруга вместе находились в «Крокус Сити Холл» во время того, как неизвестные вооружённые люди ворвались в здание и устроили стрельбу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Гусев с женой не пострадали и успели эвакуироваться в безопасное место.

Напомним, сегодня, 22 марта в «Крокус Сити Холл произошёл теракт, в результате которого погибло большое количество людей, многие были ранены. Все клубы РПЛ выразили свои соболезнования родным и близким погибших. Известно, что матчи Первой и Второй лиг в Москве в ближайшие выходные не состоятся.