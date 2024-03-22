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Виктор Гусев с женой были в «Крокус Сити Холл» в момент теракта

22 Марта 2024 • 23:07 Комментировать

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев и его супруга вместе находились в «Крокус Сити Холл» во время того, как неизвестные вооружённые люди ворвались в здание и устроили стрельбу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Гусев с женой не пострадали и успели эвакуироваться в безопасное место.

Напомним, сегодня, 22 марта в «Крокус Сити Холл произошёл теракт, в результате которого погибло большое количество людей, многие были ранены. Все клубы РПЛ выразили свои соболезнования родным и близким погибших. Известно, что матчи Первой и Второй лиг в Москве в ближайшие выходные не состоятся.


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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Гусев
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