Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что Василий Уткин был независимым журналистом, а таких в нашей жизни не любят.

«Мы пересекались в 90-х когда началась только передача «НТВ». Где-то он брал комментарии, где-то общались. Но одно дело общаться, я не знаю, какой он был в семье. У него в начале были пробелы, связанные с футболом, но он как профессионал старался их устранить. Ему были интересны подробности, вникал в них.

Был профессионал своего дела. Потом, когда его убрали из телевидения и со всех передач, конечно, стало плохо. Может, надо было изменять себе, но он старался быть независимым. К сожалению, в нашей жизни не любят таких – независимых», — сказал Масалитин.