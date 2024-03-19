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Хомуха: «Уткин – настоящий профессионал своего дела» эксклюзив

19 Марта 2024 • 19:46 Комментировать

Бывший игрок сборной России Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал смерть известного спортивного журналиста Василия Уткина.

Василий Уткин умер 19 марта. Предварительной причиной смерти называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

«Я лично не был с ним знаком, но он настоящий профессионал своего дела, он целая эпоха. Когда он был на «НТВ Плюс», его комментарии, его работа всегда была на высочайшем уровне», — сказал Хомуха.

Василию Уткину было 52 года... 

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