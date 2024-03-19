Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о смерти футбольного журналиста Василия Уткина.

Уткин умер 19 марта. Предварительная причина смерти - тромбоэмболия легочной артерии.

«Он один из ведущих журналистов в мире спорта. Он был в курсе всего, что происходит в нашем футболе. Один из немногих, который своей работой внёс вклад в наш футбол. Вёл передачи и спортивные, и футбольные, всегда был в теме», - сказал Силкин.