Матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России между «СКА-Хабаровском» и московским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец», об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что поле в Хабаровске не соответствует уровню проведения официальных матчей из-за состояния газона.

Стоит отметить, что подопечные Романа Шаронова проведут матчи Первой лиги против саратовского «Сокола» (31.03) и «Нефтехимика» (07.04) также в Санкт-Петербурге.

Напомним, что игра между «СКА-Хабаровском» и столичным «Динамо» пройдёт 2 апреля. Начало — в 17:30 по московскому времени.