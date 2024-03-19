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Матч между «СКА-Хабаровском» и «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге официально

19 Марта 2024 • 12:40 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Динамо Москва
02.04 19:00

Матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России между «СКА-Хабаровском» и московским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец», об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что поле в Хабаровске не соответствует уровню проведения официальных матчей из-за состояния газона.

Стоит отметить, что подопечные Романа Шаронова проведут матчи Первой лиги против саратовского «Сокола» (31.03) и «Нефтехимика» (07.04) также в Санкт-Петербурге.

Напомним, что игра между «СКА-Хабаровском» и столичным «Динамо» пройдёт 2 апреля. Начало — в 17:30 по московскому времени. 

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Динамо Москва СКА-Хабаровск

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