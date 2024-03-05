Наумов оценил шансы «Локомотива» попасть в тройку призёров РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о шансах столичного клуба попасть в тройку призёров Российской премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

Спортивный функционер отметил, что команда Михаила Галактионова способна закрепиться в пятерке, но про тройку говорить сложно.

«Динамо» мне очень понравилось. Может, «Локомотив» выглядел плохо, потому что соперник играл отлично», - приводит слова Наумова «Чемпионат».

Напомним, что в минувшие выходные «железнодорожники» на выезде в матче 19-го тура РПЛ уступили «Динамо» (1:2) и на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице.