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Александр Кержаков ответил на вопрос, согласится ли он возглавить московский «Спартак»

16 Октября 2023 • 10:57 Комментировать

Экс-форвард петербургского «Зенита» и национальной сборной России, а в настоящий момент тренер Александр Кержаков ответил на вопрос о возможной работе в московском «Спартаке».

«Соглашусь ли возглавить московский «Спартак», если однажды предложат? Очень сложный вопрос. На данный момент этого себе не представляю. И не думаю, что такая история возникнет», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В данный момент Кержаков занимает пост главного тренера сербского «Спартака». Что касается московского коллектива, то сейчас наставником команды является испанец Гильермо Абаскаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Кержаков
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