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Осинькин: «Матч с «Рубином» - дерби, но не такое, как «Спартак» - ЦСКА»

18 Августа 2023 • 19:26 Комментировать
Рубин
2:1
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Рубином».

- Расскажите о том, как готовилась команда к этому матчу?

- В совершенно обычном режиме, обычный у нас был цикл сейчас. Мы без кубковых матчей передохнули и готовились в полную силу на этот матч.

- Для вас матч с казанским «Рубином» имеет какую-то особую важность? Все-таки это дерби.

- Да, конечно, это дерби, но сказать, что вокруг ощущается такая обстановка, как могла бы быть вокруг матча «Спартак» - ЦСКА, все-таки, наверное, нельзя. Но в любом случае, зная, что есть определенная история противостояний и у клуба, и у болельщиков, хочется, чтобы такие матчи получались как можно ярче, и обе команды, обе стороны, в том числе и болельщики были довольны красивой качественной игрой.

- В составе есть одно изменение по сравнению с прошлым матчем, вышел Рассказов. С чем это связано?

- Это связано не с какой-то плохой игрой Горшкова, это связано с хорошей игрой Рассказова. Он попал в сборную тура и был признан лучшим игроком того матча. По некоторым версиям. Поэтому мы в таких ситуациях должны давать небольшую ротацию, а вообще мы довольны всеми крайними защитниками, они показывают хороший уровень.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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