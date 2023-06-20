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​Малком может уйти из «Зенита» в топ-клуб Серии А

20 Июня 2023 • 12:53 Комментировать

Малком стал лучшим бомбардиром последнего чемпионата России, забив 23 гола в 27 матчах.  После успешного сезона бразилец попал на радары европейских грандов. По данным бразильского UOL, интерес к Малкому проявляет «Ювентус». Более того, источник рассказывает о том, что туринский гранд уже имел первые контакты по трансферу игрока. «Старая синьора» работает над официальным предложением.

Отмечается, что трансфер 26-летнего Малкома может обойтись «Ювентусу» в сумму от 30 до 40 миллионов евро.

Напомним, что зимой интерес к Малкому проявлял французский «ПСЖ», но сделка не была осуществлена.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
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