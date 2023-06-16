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Агент Морелоса отреагировал на новость об интересе «Спартака»

16 Июня 2023 • 12:02 Комментировать

Футбольный агент Алехандро Камано, который представляет интересы колумбийского форварда Альфредо Морелоса, прокомментировал новость об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».

«Мне ничего не известно об интересе «Спартака» к Морелосу», -  передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что по завершении сезона-2022/2023 Морелос стал свободным агентом. У нападающего истек срок действия контракта с шотландским «Глазго Рейнджерс». В составе этой команды Альфредо провел 269 поединков, в которых записал на свой счет 124 забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Альфредо Морелос
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