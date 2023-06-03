Стали известны пары стыковых матчей за право играть в РПЛ

Стали известны пары стыковых матчей за право остаться/выйти в Российскую премьер-лигу.

«Пари НН», который занял 13-е место сыграет против московской «Родины», которая расположилась на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, а воронежский «Факел» (14-е место в РПЛ) ожидает противостояние против красноярского «Енисея» (четвертое место в Первой лиги).

Игры состоятся 6 и 9 июня, в первых матчах хозяевами будут клубы Первой лиги.

Пары стыковых матчей за право остаться/выйти в РПЛ:

«Родина» – «Пари НН»;

«Енисей» – «Факел»

Напомним, что владикавказская «Алания», которая заняла третье место по итогам сезона Первой лиги, не получила лицензию РФС.