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В Ростове-на-Дону произошла трагедия во время футбольных соревнований фото

30 Мая 2023 • 17:44 Комментировать

Трагические новости из Ростова-на-Дону. Там во время соревнований по футболу среди детских команд перевернулась трибуна с людьми. Об инциденте рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Согласно предварительным данным, группа людей пряталась от дождя под навесом трибуны. Люди облокотились на край трибуны, вследствие чего она перевернулась. 10 человек, в том числе 8 детей, пострадали. Одна женщина погибла.

В ближайшее время правоохранительные органы должны начать расследование по этому инциденту.  

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