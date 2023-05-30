Трагические новости из Ростова-на-Дону. Там во время соревнований по футболу среди детских команд перевернулась трибуна с людьми. Об инциденте рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Согласно предварительным данным, группа людей пряталась от дождя под навесом трибуны. Люди облокотились на край трибуны, вследствие чего она перевернулась. 10 человек, в том числе 8 детей, пострадали. Одна женщина погибла.

В ближайшее время правоохранительные органы должны начать расследование по этому инциденту.