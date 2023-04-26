В ЦСКА вынесли вердикт по будущему Щенникова

Роман Бабаев, который занимает должность генерального директора ЦСКА, высказался о защитнике Георгии Щенникове. Действующий контракт 31-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

По словам Бабаева, количество игрового времени, которое сейчас получает Щенников, не соответствует его уровню. Гендиректор «армейцев» отметил, что этому есть объективные причины вроде конкуренции.

«Очевидно, что Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке. На данный момент я не вижу предпосылок для продления контракта», - сказал Бабаев, чьи слова приводит ТАСС.

Отметим, что Георгий Щенников проводит в ЦСКА всю свою карьеру.