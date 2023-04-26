Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другие

В ЦСКА вынесли вердикт по будущему Щенникова

26 Апреля 2023 • 19:49 Комментировать

Роман Бабаев, который занимает должность генерального директора ЦСКА, высказался о защитнике Георгии Щенникове. Действующий контракт 31-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

По словам Бабаева, количество игрового времени, которое сейчас получает Щенников, не соответствует его уровню. Гендиректор «армейцев» отметил, что этому есть объективные причины вроде конкуренции.

«Очевидно, что Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке. На данный момент я не вижу предпосылок для продления контракта», - сказал Бабаев, чьи слова приводит ТАСС.

Отметим, что Георгий Щенников проводит в ЦСКА всю свою карьеру.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников Роман Бабаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пролетер Нови-Сад Пролетер Нови-Сад
ФК Инджия ФК Инджия
2
0
Видео
Окончен
Лозница Лозница
OFK Vrsac
2
1
Видео
Окончен
Железничар Панчево Железничар Панчево
Графичар Белград Графичар Белград
2
2
1.90 3.30 3.65
Видео
Окончен
Рад Белград Рад Белград
Мачва Шабац Мачва Шабац
1
2
2.35 2.80 3.15
Видео
Окончен
Златибор Чаетина Златибор Чаетина
Слобода Ужице
1
2
2.70 2.80 2.70
Видео
Окончен
Раднички Сремска Митровица Раднички Сремска Митровица
ИМТ Нови Белград ИМТ Нови Белград
1
3
Видео
Окончен
Раднички Нови-Београд
Единство Уб
1
1
14.00 1.07 13.00
Видео
Отменен
Грбаль Грбаль
Niksic
0
0
Видео
26.04.23 в 19:00
Траял Крушевац
Металац Металац
3.95 1.67 4.40
Видео
26.04.23 в 19:45
Хайдер Хайдер
Хузум Хузум
1.48 4.70 4.80
Видео
26.04.23 в 20:00
Интер Киль Интер Киль
Экернфёрдер СВ Экернфёрдер СВ
Видео
26.04.23 в 21:45
Хорнчёрч Хорнчёрч
Крей Уондерерс Крей Уондерерс
1.67 3.65 4.40
Видео
26.04.23 в 21:45
Канвей Канвей
Эйвли Эйвли
Видео
26.04.23 в 21:45
Ювенес-Догана Ювенес-Догана
Доманьяно Доманьяно
2.60 3.20 2.46
Видео
26.04.23 в 21:45
Мурата Мурата
Фаэтано Фаэтано
2.11 3.25 3.15
Видео
27.04.23 в 04:00
Манагуа Манагуа
Депортиво Окоталь Депортиво Окоталь
Видео
27.04.23 в 16:00
Симба Бора
GreenFuel FC
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Апреля
20:23 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Все мои мысли связаны только с «Зенитом»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Уровень Дуарте не соответствует амбициям «Спартака»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Семёнов: «Защитнику в РПЛ теперь стало легче»
19:49 · Чемпионаты
В ЦСКА вынесли вердикт по будущему Щенникова
19:41 · Россия. Премьер-лига
Лантратов: У «Химок» безумный сезон
19:38 · Россия. Премьер-лига
Семёнов: «Прекрасно понимаю, почему Кудряшов ушел из сборной»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Время Вагнера Лава ушло, Азмун и Промес более опасны»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Семёнов озвучил слова Черчесова после матча с Бельгией на Евро
19:25 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий — консультант ФК «Матч ТВ»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, чем поможет продажа пива на стадионах российским клубам 1
19:10 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Медали будут разыгрывать «Ростов», «Спартак» и ЦСКА»
19:06 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» заявили, что забыли зимнюю историю про Изидора и «Лион»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Асхабадзе высказался о возможном возвращении в «Спартак»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает интересной идею внедрения плей-офф в РПЛ 2
18:23 · Россия. Премьер-лига
Названа дата проведения матча за Суперкубок России
Все новости
Рекомендуем