Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другие

Евсеев: «Я всё сказал на вчерашней пресс-конференции» эксклюзив

23 Апреля 2023 • 13:18 Комментировать
Шинник
...
Волгарь
06.05 18:00

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал свои слова, произнесённые после вчерашнего матча Первой Лиги с «Аланией». Напомним, Евсеев на короткой послематчевой пресс-конференции заявил, что полузащитника Александра Галимова, который допустил результативную ошибку в конце игры, больше не будет в клубе.

- Вы будете встречаться с руководством клуба и обсуждать вчерашний инцидент?

- Я вчера всё сказал. Что вы хотите от меня услышать?

- На пресс-конференции вы сказали, что Галимова в команде больше не будет.

- Я вчера всё сказал.

- Хочется услышать вашу точку зрения спустя день.

- Вчера на послематчевой пресс-конференции было всё сказано.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Вадим Евсеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШИННИК ВОЛГАРЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Sanfrecce Hiroshima Regina W
НТВ Белеза (жен) НТВ Белеза (жен)
1
3
Видео
Окончен
Omiya Ardija Ventus W
ИНАК Кобе (жен) ИНАК Кобе (жен)
0
1
Видео
Окончен
Ипсвич Найтс Ипсвич Найтс
Maroochydore FC
2
2
Видео
23.04.23 в 11:00
Таринга Роверс Таринга Роверс
Сент-Джордж Уиллауонг Сент-Джордж Уиллауонг
Видео
23.04.23 в 12:00
Ротенберг Ротенберг
Гефис Гефис
2.75 1.90 4.50
Видео
23.04.23 в 13:00
Скорук
FSK Mariupol
Видео
23.04.23 в 13:30
Полесье Полесье
Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар
Видео
23.04.23 в 14:00
Солин Солин
Дубрава Дубрава
2.34 3.00 2.95
Видео
23.04.23 в 14:00
Горняк-Спорт Горняк-Спорт
Буковина Буковина
Видео
23.04.23 в 15:00
Блэкберн (до 23 лет) Блэкберн (до 23 лет)
Академия Манчестер Сити Академия Манчестер Сити
Видео
23.04.23 в 16:00
Gruen-Weiss Siebenbaumen
Luebeck II Luebeck II
Видео
23.04.23 в 16:00
Вольфурт Вольфурт
Рёфикс Рётис Рёфикс Рётис
2.50 3.30 2.50
Видео
23.04.23 в 16:00
Чикен Инн Чикен Инн
КАПС Юнайтед КАПС Юнайтед
Видео
23.04.23 в 16:00
Sheasham FC
Симба Бора
Видео
23.04.23 в 16:00
Динамос Динамос
Булавайо Чифс
Видео
23.04.23 в 17:00
Паредеш Паредеш
Канелас Канелас
Видео
23.04.23 в 17:00
Анадия Анадия
Витория-2 Гимарайнш Витория-2 Гимарайнш
Видео
23.04.23 в 17:00
ФК Эгг ФК Эгг
Адмира Дорнбирн Адмира Дорнбирн
Видео
23.04.23 в 17:30
Аль-Кадисия Эль-Кувейт
Аль-Фахахеель Аль-Фахахеель
Видео
23.04.23 в 20:00
Казма Казма
СК Кувейт СК Кувейт
Видео
23.04.23 в 22:30
Операрио МС Операрио МС
Коста-Рика ЕК Коста-Рика ЕК
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
11:30 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 1
05:10 · Россия. Премьер-лига
Радченко спрогнозировал тройку призёров РПЛ
22 Апреля
23:41 · Россия. Премьер-лига
Колыванов оценил шансы «Динамо» на топ-3 после поражения от «Зенита»
23:33 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Динамо» — мёртвое»
23:28 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Зенит» мог выиграть и с более крупным счётом»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Шунин прокомментировал поражение от «Зенита»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Чемпионской гонки по большому счёту и не было»
22:56 · Россия. Первая лига
«Балтика» ушла в отрыв, обыграв «Уфу»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома считает, что его клиент является лучшим игроком РПЛ
22:34 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Динамо» играло в совершенно непонятный футбол»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Победа «Зенита» закономерна»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Майсторовича прокомментировал игру клиента против «Зенита»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» одолел «Динамо» - видео видео
22:20 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «У «Динамо» появилась игра, это важно»
Все новости
Рекомендуем