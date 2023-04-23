Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал свои слова, произнесённые после вчерашнего матча Первой Лиги с «Аланией». Напомним, Евсеев на короткой послематчевой пресс-конференции заявил, что полузащитника Александра Галимова, который допустил результативную ошибку в конце игры, больше не будет в клубе.
- Вы будете встречаться с руководством клуба и обсуждать вчерашний инцидент?
- Я вчера всё сказал. Что вы хотите от меня услышать?
- На пресс-конференции вы сказали, что Галимова в команде больше не будет.
- Я вчера всё сказал.
- Хочется услышать вашу точку зрения спустя день.
- Вчера на послематчевой пресс-конференции было всё сказано.
Бан пользователя