После понедельничной ничьей с «Оренбургом» (2:2) главный тренер «Ростова» Валерий Карпин посетовал на судейство, на искусственный газон и даже на размеры поля. По словам специалиста, поле в Оренбурге по размерам меньше, чем стандартные 105 на 68 метров.

«Оренбург» решил подшутить над Карпиным по поводу его слов о размерах. Пресс-служба клуба опубликовал короткий ролик, в котором девушка произносит следующие слова: «Некоторым всегда кажется, что у них больше».

При этом в подписи отмечается, что размер поля на стадионе «Оренбурга» такой же, как и на стадионе «Ростова» - 105 на 68 метров.