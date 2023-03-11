Французские команды - самые пропускающие в этом сезоне среди топ-5 чемпионатов

В топ самых пропускающих в текущем сезоне команд в главных пяти чемпионатах Европы входят сразу четыре французские команды - это абсолютный антирекордсмен на данный момент, «Анже», пропустивший 58 мячей, а также «Труа» - 57 мячей. Затем, на третьем месте, «Бохум», пропустивший 56 мячей, и «лидер» АПЛ - «Борнмут», с 51 пропущенным (девять от «Ливерпуля» в конце прошлого лета).

Затем снова французский «Осер» с 49 пропущенными (не входящих, а голов, разумеется), испанский «Эльче» с 48 мячами, французский «Аяччо» (47) и, наконец, итальянский «Кремонезе», пропустивший 46 мячей.

Любопытно, что большую часть из них пропустил румынский вратарь Ионуц Раду, которого в январе отправили в аренду в «Осер», но он пропускает и там, так как бургундцы также находятся в списке самых пропускающих команд сезона.