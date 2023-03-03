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Появилось фото новой формы «Зенита» от Joma фото

03 Марта 2023 • 09:00 Комментировать

В интернете появился снимок новой игровой формы петербургского «Зенита». Футболка чемпиона Российской премьер-лиги выполнена в традиционных цветах: темно-синем и лазурном. Техническим партнером петербуржцев является испанская компания Joma.

Напомним, что ранее «Зенит» прекратил сотрудничество с американским брендом Nike, с которым работал с 2010 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Сергея Семака с 42 очками лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на шесть баллов. Ближайший поединок команда проведет на своем поле против «Пари НН» 4 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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