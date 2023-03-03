В интернете появился снимок новой игровой формы петербургского «Зенита». Футболка чемпиона Российской премьер-лиги выполнена в традиционных цветах: темно-синем и лазурном. Техническим партнером петербуржцев является испанская компания Joma.

Напомним, что ранее «Зенит» прекратил сотрудничество с американским брендом Nike, с которым работал с 2010 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Сергея Семака с 42 очками лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на шесть баллов. Ближайший поединок команда проведет на своем поле против «Пари НН» 4 марта.