Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг расистского инцидента в кубковом матче между ульяновской «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом» (0:3).

- Мы говорим, что нам надо заниматься развитием футбола в регионах, но когда я прочитал комментарий товарища Созина после хамской выходки с бананом в Ульяновске, то был просто поражён. Я не знаю этого человека, но, наверно, он видел футбол с вертолёта, раз говорит, что Ульяновску дали провести этот кубковый матч, но теперь больше никогда не дадут. Разве можно так выражаться? Он что, раз житель Москвы, значит, считает, что только там кошки родятся, что только там футбол может быть? В Ульяновске живут такие же люди, которые хотят видеть хороший футбол. Кто сказал, что «Торпедо» иди другой московский клуб лучше, допустим, «Волги» из Ульяновска? Там полный стадион пришёл, а на «Динамо» в Москве полупустой ходит.

Теперь будут искусственно запрещать проводить матчи в Ульяновске с участием команд Премьер-лиги? Но «Волга» же не виновата, что на её стадионе появился такой дурак, который кинул банан. У нас журналисты любят кричать, что Fan ID надо убрать. Теперь они понимают, зачем его вводят? Но такие инциденты только у нас в стране, что ли? В Испании они происходят практически каждый тур. Да, это некрасиво. Да, это плохо. Никто не говорит, что это хорошо. А зачем подогревать вой вокруг этого? Что, больше нечем заняться? Компетентные органы заявили, что разберутся, найдут, накажут, – пускай делают это. Но высказывания Созина его не красят. Опять же, сама «Волга» и Ульяновск причём?