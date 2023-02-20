Кокорин потроллил Дзюбу за фотографию с молодёжью «Локомотива»

Экс-нападающий «Спартака» и «Зенит» Александр Кокорин оставил комментарий под фотографией форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, на которой 34-летний игрок изображен вместе с Игорем Смольниковым и молодежью «железнодорожников».

«Готовимся вовсю», - оставил сообщение Дзюба.

«Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам», - написал Кокорин.

Дзюбе и Смольникову по 34 года. Нападающий и защитник присоединились к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. Оба подписали контракты до завершения нынешнего сезона.

После 17 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице.