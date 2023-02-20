Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другие

Кокорин потроллил Дзюбу за фотографию с молодёжью «Локомотива»

20 Февраля 2023 • 12:38 Комментировать

Экс-нападающий «Спартака» и «Зенит» Александр Кокорин оставил комментарий под фотографией форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, на которой 34-летний игрок изображен вместе с Игорем Смольниковым и молодежью «железнодорожников».

«Готовимся вовсю», - оставил сообщение Дзюба.

«Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам», - написал Кокорин.

Дзюбе и Смольникову по 34 года. Нападающий и защитник присоединились к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. Оба подписали контракты до завершения нынешнего сезона.

После 17 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Кокорин Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Новая Зеландия (жен) Новая Зеландия (жен)
Аргентина (жен) Аргентина (жен)
0
2
2.60 3.35 2.60
Видео
20.02.23 в 12:00
Армения (жен) Армения (жен)
Литва (жен) Литва (жен)
Видео
20.02.23 в 13:00
Мальта (жен) Мальта (жен)
Люксембург (жен) Люксембург (жен)
Видео
20.02.23 в 16:00
Академия Харрис Академия Академия Харрис Академия
Академия Манчестер Юнайтед
Видео
20.02.23 в 17:00
Uganda U20
Central African Rep. U20
Видео
20.02.23 в 20:00
South Sudan U20
Конго до 20
Видео
20.02.23 в 20:00
Арна-Бьёрнар (жен) Арна-Бьёрнар (жен)
Фюллингсдален (жен)
Видео
20.02.23 в 22:00
Лестер (до 23 лет) Лестер (до 23 лет)
Вулверхэмптон (до 23 лет)
Видео
20.02.23 в 22:30
Брайтон (до 23 лет) Брайтон (до 23 лет)
Блэкберн (до 23 лет)
Видео
20.02.23 в 23:00
Боливия (жен) Боливия (жен)
Эквадор (жен) Эквадор (жен)
Видео
21.02.23 в 05:00
Тампико Мадеро Тампико Мадеро
СД Тулансинго
Видео
21.02.23 в 11:00
Uzbekistan W
Замбия (жен) Замбия (жен)
Видео
21.02.23 в 11:00
Болгария (жен) Болгария (жен)
Косово (жен)
Видео
21.02.23 в 15:00
Эстония (жен) Эстония (жен)
Северная Македония (жен) Северная Македония (жен)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Февраля
13:58 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Детский футбол в России оживает»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Тороп: «Акинфеев сих пор доказывает, что он лучший в России»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Гогуа подпишет контракт с клубом не из России»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил переход Гюнтера в один из российских клубов
13:27 · Россия. Первая лига
Назван новый клуб Набиуллина
13:21 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Зениту» будет нелегко, «Спартак» навяжет им борьбу»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что условия нового контракта Караваева с «Зенитом» согласованы
13:15 · Россия. Премьер-лига
Радченко ответил, нужен ли Кузяев «Зениту»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Бальде похож на того, кто готов стать лидером «Спартака»
13:01 · Кубок России
Мостовой рассказал об ожиданиях от матча «Локомотив» - «Спартак»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - Кокорину: «Месси крашенный, пьяным забиваешь и радуешься»
12:38 · Чемпионаты
Кокорин потроллил Дзюбу за фотографию с молодёжью «Локомотива»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Договаривались, что «Краснодар» будет играть в Лиге чемпионов»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Массажист Кокорина — о желании футболиста получить кипрское гражданство: «Это его жизнь, Саша — взрослый мальчик» 1
11:10 · Россия. Премьер-лига
Кордоба высказался о новой философии «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем