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Смородская: «Локомотив» ничего не потеряет с уходом Мампасси»

10 Февраля 2023 • 16:59 Комментировать

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переходе защитника «железнодорожников» Марка Мампасси в турецкий «Антальяспор» на правах аренды.

«Переход Мампасси в «Антальяспор»? Трудно судить, потеряет ли что-то клуб с его уходом. Думаю, ничего особенно «Локомотив» не потеряет», - приводятся слова Смородской на страницах «Спорт-экспресса».

Отметим, что арендный договор между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущей кампании Мампасси принял участие в семи поединках Российской премьер-лиги и двух матчах Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская Марк Мампасси
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