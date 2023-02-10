Смородская: «Локомотив» ничего не потеряет с уходом Мампасси»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переходе защитника «железнодорожников» Марка Мампасси в турецкий «Антальяспор» на правах аренды.

«Переход Мампасси в «Антальяспор»? Трудно судить, потеряет ли что-то клуб с его уходом. Думаю, ничего особенно «Локомотив» не потеряет», - приводятся слова Смородской на страницах «Спорт-экспресса».

Отметим, что арендный договор между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущей кампании Мампасси принял участие в семи поединках Российской премьер-лиги и двух матчах Кубка страны.