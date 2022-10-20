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Изидор признался в любви «Локомотиву»

20 Октября 2022 • 10:47 Комментировать

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своем отношении к клубу. Его слова передает издание «Спорт-экспресс».

«Искренне люблю этот клуб! Я люблю этот стадион! Этих фанатов! Я счастлив в «Локомотиве» и далеко не из-за проекта», - сказал легионер.

Вильсон перебрался в московский клуб из «Монако» в январе 2022 года. В текущем сезоне нападающий отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

После 13 проведенных туров Премьер-лиги «Локомотив» набрал 12 баллов и располагается на 13-м месте в турнирной таблице. Следующий матч «железнодорожники» проведут против «Динамо» на своем поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
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