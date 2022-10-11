Сенников рассказал, каким должен быть новый главный тренер «Локомотива»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о том, каким должен быть новый главный тренер «железнодорожников». На прошлой неделе с поста рулевого столичного коллектива был уволен немец Йозеф Циннбауэр.

«Нужно оперативно решать вопрос - как покинуть зону вылета. «Локо» должен возглавить тренер, который может повлиять на игроков. Специалист, знающий специфику РПЛ», - передает слова Сенникова издание «Чемпионат».

«Локомотив» показывает крайне неудачные результаты в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. По итогам 12 туров чемпионата столичный коллектив с девятью набранными баллами занимает место в зоне переходных матчей. В следующем поединке москвичи встретятся на выезде с «Торпедо».