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Сенников рассказал, каким должен быть новый главный тренер «Локомотива»

11 Октября 2022 • 07:47 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о том, каким должен быть новый главный тренер «железнодорожников». На прошлой неделе с поста рулевого столичного коллектива был уволен немец Йозеф Циннбауэр.

«Нужно оперативно решать вопрос - как покинуть зону вылета. «Локо» должен возглавить тренер, который может повлиять на игроков. Специалист, знающий специфику РПЛ», - передает слова Сенникова издание «Чемпионат».

«Локомотив» показывает крайне неудачные результаты в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. По итогам 12 туров чемпионата столичный коллектив с девятью набранными баллами занимает место в зоне переходных матчей. В следующем поединке москвичи встретятся на выезде с «Торпедо».

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