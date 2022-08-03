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Щербаченко: «Я совершенно против каминг-аутов» эксклюзив

03 Августа 2022 • 11:00 Комментировать

Бывший главный тренер «Кубани» и нынешний спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым рассказал, для чего российские спортсмены в настоящее время могут переезжать в Европу.

- Сегодня у наших спортсменов, не только у футболистов, нет особых возможностей играть за границей и участвовать в каких-то международных соревнованиях. Ещё в Европе есть возможность делать каминг-ауты, но я совершенно против этого, любой нормальный человек не хочет, чтобы его дети выбирали такой путь. А что касается участия в еврокубках, то такая перспектива, конечно, хороша.

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Щербаченко
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