Бывший главный тренер «Кубани» и нынешний спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым рассказал, для чего российские спортсмены в настоящее время могут переезжать в Европу.

- Сегодня у наших спортсменов, не только у футболистов, нет особых возможностей играть за границей и участвовать в каких-то международных соревнованиях. Ещё в Европе есть возможность делать каминг-ауты, но я совершенно против этого, любой нормальный человек не хочет, чтобы его дети выбирали такой путь. А что касается участия в еврокубках, то такая перспектива, конечно, хороша.