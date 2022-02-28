«Шахтёр» выступил с требованиями об изоляции российского спорта

Донецкий «Шахтёр» опубликовал список требований к мировому сообществу. Все они касаются исключения России из мирового спорта.

Заявки украинского футбольного клуба похожа на требования, которые ранее озвучивал украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко: исключение России из всех международных сообществ, запрет на выступление спортсменов, запрет на продажу телеканалам прав на показ соревнований, запрет российским компаниям на спонсорство.

Напомним, что по информации СМИ, ФИФА и УЕФА могут в ближайшее время рассмотреть вопрос об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях.