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Агент Клаудиньо подтвердил переговоры с «Зенитом»

05 Августа 2021 • 17:14 Комментировать
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Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо в ближайшее время может стать игроком «Зенитом». Об этом сообщил его агент Луис Фернандо Гарсия, который подтвердил, что клубы ведут переговоры.

Гарсия заявил, что сейчас «Зенит» и «Ред Булл Брагантино» обсуждают возможный трансфер бразильца, передаёт Sport24.

Ранее сообщалось, что полузащитник может пополнить состав питерского клуба после окончания Олимпиады в Токио. Переход бразильца обойдётся чемпионам России в 15 миллионов евро.

Напомним, что Клаудиньо является капитаном «Ред Булл Брагантино». Он стал игроком этого клуба в 2019 году, перейдя из бразильской «Понте Преты» за 437 тысяч евро. В прошлом сезоне на его счету 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал семь результативных передач.

Также стало известно, что «Зениту» предлагали подписать полузащитника «Эвертона» Хамеса Родригеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Трансферы футбола - лето 2021 Клаудиньо Ред Булл Брагантино
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