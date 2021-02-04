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Сайто – о переходе в «Рубин»: «Согласился без всяких раздумий»

04 Февраля 2021, 17:28,

Рубин

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто рассказал о переходе в казанский клуб.

«Переговоры не были долгими, решение принял быстро. Для меня это являлось хорошим предложением, поэтому согласился без долгих раздумий», - цитирует Сайто «БИЗНЕС Online».

22-летний японец перешёл в стан казанского клуба в зимнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение рассчитано до июня 2022 года, в нем предусмотрено право выкупа футболиста.

После девятнадцати туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе двадцать восемь зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Мицуки Сайто
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