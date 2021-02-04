Сайто – о переходе в «Рубин»: «Согласился без всяких раздумий»

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто рассказал о переходе в казанский клуб.

«Переговоры не были долгими, решение принял быстро. Для меня это являлось хорошим предложением, поэтому согласился без долгих раздумий», - цитирует Сайто «БИЗНЕС Online».

22-летний японец перешёл в стан казанского клуба в зимнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение рассчитано до июня 2022 года, в нем предусмотрено право выкупа футболиста.

После девятнадцати туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе двадцать восемь зачетных баллов.