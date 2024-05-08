Йоахим Лёв: «Я закрылся в туалете после победы на чемпионате мира»

Экс-рулевой национальной сборной Германии Йоахим Лёв вспомнил о своих эмоциях после триумфа на чемпионате мира 2014 года.

«Это тяжело описать словам. В тот момент мне хотелось побыть одному. Я закрылся в туалете, потому что везде было очень много людей. Я хотел понять, это произошло в реальности или это был просто сон», - передает слова немецкого специалиста ARD Wir Weltmeister.

Напомним, что в финальном поединке чемпионата мира – 2014 сборной Германии противостояла национальная команда Аргентины. Основное время завершилось вничью со счетом 0:0, а в овертайме немцы вырвали победу благодаря голу Марио Гётце.