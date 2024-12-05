Бывшего игрока сборной Эквадора похитили прямо на улице

Эквадор переживает непростые времена из-за экономического кризиса, из-за борьбы наркокартелей и регулярных политических волнений. Сейчас страна в очередной раз проходит через очередной такой период Но даже на этом фоне эквадорцев шокировало то, что произошло на днях с Педро Пабло Перласой, бывшим игроком сборной этой южноамериканской страны.

Тридцатитрёхлетнего футболиста похитили прямо среди белого дня на улице, его машину блокировали, после чего вынудили Перласу и его друга выйти из салона, а затем увезли обоих в другом автомобиле. Полиция пока что не вышла на след похитителей.