Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Южная Америка

Бывшего игрока сборной Эквадора похитили прямо на улице

05 Декабря 2024 • 04:36 Комментировать

Эквадор переживает непростые времена из-за экономического кризиса, из-за борьбы наркокартелей и регулярных политических волнений. Сейчас страна в очередной раз проходит через очередной такой период Но даже на этом фоне эквадорцев шокировало то, что произошло на днях с Педро Пабло Перласой, бывшим игроком сборной этой южноамериканской страны.

Тридцатитрёхлетнего футболиста похитили прямо среди белого дня на улице, его машину блокировали, после чего вынудили Перласу и его друга выйти из салона, а затем увезли обоих в  другом автомобиле. Полиция пока что не вышла на след похитителей.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Педро Пабло Перласа
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» «Краснодар» сделал заявление после 0:3 от «Спартака» Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Флик может покинуть «Барселону» - названо условие Роналду проиграл 1 миллион долларов болельщику
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию
Спортивные новости
ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина «Металлург» сломил сопротивление «Торпедо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Декабря
04:36 · Южная Америка
Бывшего игрока сборной Эквадора похитили прямо на улице
24 Ноября
19:09 · Южная Америка
​«Расинг Авельянеда» стал победителем южноамериканского кубка
23 Ноября
20:08 · Южная Америка
​Ещё одна трагедия в футбольном мире - скончался 22-летний игрок из Эквадора
02:49 · Южная Америка
​Чилийский «Коло-Коло» выиграл самый необычный Суперкубок в истории
22 Ноября
19:41 · Южная Америка
​Форлан неудачно дебютировал в большом теннисе
04:22 · Испания. Ла Лига
​«Не повезло в футболе - повезло в бизнесе» - Джовани дос Сантос пришёл к успеху
04:13 · Южная Америка
​Фалькао забил 347 гол в карьере - это новый рекорд колумбийского футбола
03:10 · Южная Америка
​«Олимпия» из Асунсьона стала чемпионом Парагвая
07 Ноября
21:58 · Южная Америка
​В Перу задержан глава футбольной федерации
05 Ноября
04:31 · Южная Америка
​Видаль впутался в очередной скандал, на сей раз сексуальный
03:06 · Южная Америка
​Трагедия в Перу - футболиста убило молнией
01 Ноября
18:43 · Южная Америка
Дуайт Йорк возглавил сборную Тринидада и Тобаго
31 Октября
15:44 · Южная Америка
​В финале Кубка Либертадорес снова сыграют два бразильских клуба
30 Октября
03:37 · Южная Америка
​Кавани забил 400-й гол в клубной карьере и пообещал забить и 500-й
26 Октября
15:47 · Южная Америка
​Скандал в Мексике - арбитр принял наркотики и попросил замену
01:06 · Южная Америка
Интересовавший в прошлом питерский «Зенит» колумбийский форвард накуролесил на родине
23 Октября
02:13 · Южная Америка
​Трагедия в Боливии - 22-летний игрок умер во время тренировки
22 Октября
16:52 · Южная Америка
​Форлан переквалифицировался в теннисиста
17 Октября
01:17 · Южная Америка
​Бьелса о кризисе в сборной Уругвая: «Непростой момент»
13 Октября
03:08 · Южная Америка
Бьелса: «Конечно, я ответственен за неудачи»
11 Октября
16:14 · Южная Америка
Энсисо рассказал, как чуть не умер на борту самолёта
01 Октября
22:13 · Южная Америка
​Молодёжь сборных Эквадора и Аргентины превратила футбол в бойцовский поединок
16 Сентября
01:11 · Южная Америка
​«Просто нет слов» - Видаль гневно отреагировал на поражение от Боливии
15 Сентября
16:50 · Южная Америка
Фалькао хочет вернуться в сборную
03 Сентября
04:36 · Южная Америка
​Луис Суарес завершает карьеру в сборной Уругвая
Все новости