Аргентинский «Расинг Авельянеда» стал победителем Южноамериканского кубка, обыграв в финале бразильский «Крузейро» со счетом 3:1. Это был первый успех клуба на таком уровне после 36 лет ожидания со дня предыдущей победы в международном турнире.

Впрочем, тогда кубок назывался совершенно иначе, в нынешнем формате он существует с 2002 года. Его победитель получает путёвку в Кубок либертадорес, то есть в турнир уровнем повыше.

В прошлом году победителем стал клуб из Эквадора «ЛДУ Кито», а представитель Аргентины не побеждал с 2020 года - тогда это была «Дефенса и Хустисия».