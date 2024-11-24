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Южная Америка

​«Расинг Авельянеда» стал победителем южноамериканского кубка

24 Ноября 2024 • 19:09 Комментировать
Расинг Авельянеда
3:1
Крузейро

Аргентинский «Расинг Авельянеда» стал победителем Южноамериканского кубка, обыграв в финале бразильский «Крузейро» со счетом 3:1. Это был первый успех клуба на таком уровне после 36 лет ожидания со дня предыдущей победы в международном турнире.

Впрочем, тогда кубок назывался совершенно иначе, в нынешнем формате он существует с 2002 года. Его победитель получает путёвку в Кубок либертадорес, то есть в турнир уровнем повыше.

В прошлом году победителем стал клуб из Эквадора «ЛДУ Кито», а представитель Аргентины не побеждал с 2020 года - тогда это была «Дефенса и Хустисия».


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Евро-Футбол.Ру,
Расинг Авельянеда

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