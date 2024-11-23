​Ещё одна трагедия в футбольном мире - скончался 22-летний игрок из Эквадора

Спустя месяц отчаянной борьбы за свою жизнь не стало Марко Ангуло, 22-летнего молодого игрока из Эквадора, в прошлом успевшего поиграть даже в американской серии МЛС в составе «Цинциннати». Более того, на его счету даже три матча в составе национальной команды Эквадора.

Месяц тому назад Ангело попал в тяжёлую аварию и её последствия в итоге оказались для него фатальными. В той же аварии погиб другой футболист, Роберто Кабесас, а также ещё один человек который в данном случае не имел отношения к футболу. До своей трагической гибели Ангуло выступал в столичном клубе «Лига де Кито».