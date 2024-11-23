​Чилийский «Коло-Коло» выиграл самый необычный Суперкубок в истории

В Чили определился обладатель Суперкубка, «Коло-Коло» обыграл со счетом 2:0 «Уачипато», голы забили Карлос Паласиос и Артуро Видаль с пенальти, но случилось это... девять месяцев тому назад, 12 февраля.

Тогда матч был прерван на семьдесят восьмой минуте из-за нашествия болельщиков на поле. И вот сейчас, спустя более чем девять месяцев, команды доиграли последние 12 минут матча, а также несколько добавленных арбитром минут.

Ничего особого на поле не произошло и «Коло-Коло» оформил официально победу в Суперкубке. Это случилось спустя три дня после того как команда стала чемпионом Чили, добыв свой 34-й трофей в истории.