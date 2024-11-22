​Форлан неудачно дебютировал в большом теннисе

Мы уже сообщали о том, что Диего Форлан, один из главных героев чемпионата мира 2010 года, решил переквалифицироваться в теннисиста и собрался выступить в самом престижном турнире в его родном Уругвае. Однако первый блин, как водится, вышел комом - Форлан проиграл в первом же парном матче с Федерико Корией - аргентинским профессиональным теннистистом - в категории «Челленджер».

Напомним, что в детстве теннис был для Форлана приоритетным спортом, но всё изменила авария, в которую попала его старшая сестра. Семье потребовались деньги и Форлан занялся более перспективным с финансовой точки зрения на тот момент футболом.