​Фалькао забил 347 гол в карьере - это новый рекорд колумбийского футбола

Неувядаемый нападающий Радамель Фалькао продолжает забивать даже в 38 лет - это случилось в очередном матче его клуба «Миллионариос» против «Бояка Чико». Фалькао хватило всего лишь 30 минут, проведённых на поле, чтобы забить гол - и его клуб победил со счётом 5:1.

Этот гол оказался 347-м в его карьере с учетом всех выступлений, это новый рекорд колумбийского футбола. Ранее высшее достижение принадлежало Виктору Юго Аристисабалю, он забил 346 голов. Третье место занимает Дайро Морено, у которого 343 гола, а четвёртым идёт хорошо известный в Европе Карлос Бакка - он забил 337 голов.