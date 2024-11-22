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Южная Америка

​«Олимпия» из Асунсьона стала чемпионом Парагвая

22 Ноября 2024 • 03:10 Комментировать

Асунсьонская «Олимпия» в очередной раз выиграла чемпионат Парагвая, это уже сорок седьмой национальный титул для самой известной команды из этой далекой южноамериканской страны. Для победы хватило 40 очков после 20 туров второго круга чемпионата, известного как «Клаузура».

Любопытно, что это первый чемпионский титул для Мартина Палермо который возглавил «Олимпию» ранее в этом году. Прежде в своей тренерской карьере он ещё не выигрывал ничего. Палермо выступал в Испании за такие клубы, как «Вильярреал» и «Бетис», но большую часть своей карьеры провёл в «Бока Хуниорс».


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Евро-Футбол.Ру,
Мартин Палермо Олимпия Асунсьон чемпионат Парагвая ещё теги
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