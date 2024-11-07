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Южная Америка

​В Перу задержан глава футбольной федерации

07 Ноября 2024 • 21:58 Комментировать

Очередной коррупционный скандал в Перу на сей раз он затронул не кого-нибудь, а самого президента местной федерации футбола этой южноамериканской страны, Аугустина Лосано. Он был задержан в связи с подозрениями в махинациях, вымогательстве и прочих финансово-должностных преступлениях.

Это далеко не первое подобное столкновение Лосано с правоохранительными органами, его уже задерживали в 2018 году, но ему тогда удалось выйти сухим из воды. Сейчас он отказывается отдавать публичные комментарии по поводу происходящего, а сборная Перу из-за этого, поговаривают, может не принять участие в оставшейся части квалификационного турнира к Мундиалю-2026.

Впрочем,  дела команды и так идут не лучшим образом, она идёт предпоследний в отборочном турнире южноамериканского континента.


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Евро-Футбол.Ру,
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