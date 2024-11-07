​В Перу задержан глава футбольной федерации

Очередной коррупционный скандал в Перу на сей раз он затронул не кого-нибудь, а самого президента местной федерации футбола этой южноамериканской страны, Аугустина Лосано. Он был задержан в связи с подозрениями в махинациях, вымогательстве и прочих финансово-должностных преступлениях.

Это далеко не первое подобное столкновение Лосано с правоохранительными органами, его уже задерживали в 2018 году, но ему тогда удалось выйти сухим из воды. Сейчас он отказывается отдавать публичные комментарии по поводу происходящего, а сборная Перу из-за этого, поговаривают, может не принять участие в оставшейся части квалификационного турнира к Мундиалю-2026.

Впрочем, дела команды и так идут не лучшим образом, она идёт предпоследний в отборочном турнире южноамериканского континента.