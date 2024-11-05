​Видаль впутался в очередной скандал, на сей раз сексуальный

Эпатажный чилийский полузащитник Артура Видаль вляпался в очередной скандал, которых в его жизни без того уже было предостаточно. В этот раз речь идёт о том, что принято называть «групповым изнасилованием» - то есть самой натуральной уголовщине.И, похоже, что Видаль принимал в этом прямое участие.

Это случилось в Витакуре, одном из самых престижных районов Сантьяго - столицы Чили. Как поясняет derbyderbyderby.it, 22-летняя девушка пожаловалась на то, что ей подсунули наркотики в баре Мия, в котором игроки, в том числе и Видаль праздновали чей-то день рождения.

В итоге жертву нашли почти бессознательном состоянии, как пояснила искавшая её сестра. Ну а Видаль и сотоварищи, вдобавок, пытались скрыться от полиции.