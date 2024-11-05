​Трагедия в Перу - футболиста убило молнией

Беспрецедентная трагедия в Перу - на стадионе «Кото-кото» в местечке Чилка, ударом молнии убило 34-летнего игрока Хосе Круза Мессу, который выступал за «Хувентуд Беллависта», ещё четверо, в том числе 16-летний парень, были ранены вследствие этого происшествия и теперь интегрирована в госпиталь.

Всё это произошло на 23-й минуте матча, когда резко усилился ливень. Шокирующее видео записали зрители присутствовавшие на матче, теперь видеозапись быстро разлетается по интернету.

В ноябре прошлого года в Перу произошла другая трагедия - там застрелили недавно закончившего карьеру футболиста.