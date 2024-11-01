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Южная Америка

Дуайт Йорк возглавил сборную Тринидада и Тобаго

01 Ноября 2024 • 18:43 Комментировать

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк назначен главным тренером сборной Тринидада и Тобаго.

«Я горжусь тем, что не выпала честь возглавить национальную сборную Тринидада и Тобаго. Я с нетерпением жду возможности поработать с этой талантливой и сплоченной группой футболистов. Я пережил огромное количество невероятных моментов, будучи футболистом Тринидада и Тобаго, надеюсь, что смогу продолжить добиваться успехов и на посту главного тренера», - приводит слова Йорка официальный сайт Федерации футбола страны.

Отметим, что на счету Йорка 72 матча за сборную своей страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Дуайт Йорк сборная Тринидада и Тобаго
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