Дуайт Йорк возглавил сборную Тринидада и Тобаго

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк назначен главным тренером сборной Тринидада и Тобаго.

«Я горжусь тем, что не выпала честь возглавить национальную сборную Тринидада и Тобаго. Я с нетерпением жду возможности поработать с этой талантливой и сплоченной группой футболистов. Я пережил огромное количество невероятных моментов, будучи футболистом Тринидада и Тобаго, надеюсь, что смогу продолжить добиваться успехов и на посту главного тренера», - приводит слова Йорка официальный сайт Федерации футбола страны.

Отметим, что на счету Йорка 72 матча за сборную своей страны.