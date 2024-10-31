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Южная Америка

​В финале Кубка Либертадорес снова сыграют два бразильских клуба

31 Октября 2024 • 15:44 Комментировать

В финале Кубка Либертадорес, южноамериканского аналога Лиги чемпионов, вновь сыграют два бразильских клуба - это в последние годы стало уже практически традицией, четыре полностью бразильских финала за последние пять лет. Но даже в том случае, когда в финал вышла не бразильская команда (это был «Бока Хуниорс» из Аргентины), выиграла всё равно бразильская команда.

В этот раз между собой сразятся «Ботафого» и «Атлетико Минейро». Первый клуб обыграл в полуфинале «Пеньяроль» из Уругвая, что касается «атлетов», то они обыграли аргентинский «Ривер Плейт».

Финальный матч пройдёт 30 ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Атлетико Минейро
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