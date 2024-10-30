​Кавани забил 400-й гол в клубной карьере и пообещал забить и 500-й

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани выступает в аргентинском «Бока Хуниорс», и накануне он забил 400-й гол в своей карьере. Это случилось в матче против «Депортиво Риестра». Правда, его команде не удалось победить, игра закончилась со счётом 1:1, но это не омрачило хорошее настроение Кавани, который пообещал добраться до 500-го. Правда, надо учесть, что в общей сложности у Эдинсона 472 гола, вместе с теми, что он забил за сборную, так что сдержать обещание ему будет всё-таки попроще.

Сейчас Кавани 37 лет ранее он выступал за такие клубы как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи».