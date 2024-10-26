Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Южная Америка

​Скандал в Мексике - арбитр принял наркотики и попросил замену

26 Октября 2024 • 15:47 Комментировать

Скандал в мексиканском чемпионате, арбитр Росарио Карденас, который должен был судить матч «Монтеррея» с «Тигрес», неожиданно попросил замену прямо перед началом игры.

И теперь появились любопытные подробности - другой бывший арбитр мексиканского чемпионата, Франсиско Чакон, утверждает, что Карденас попросил замену из-за того, что принял наркотики перед началом игры и, соответственно, не мог выполнять свою работу должным образом. Об этом Чакон заявил в интервью каналу RECORD+.

- Это не пьянство. Перед матчем кто-то заставил его принять наркотики, после чего обокрал, забрав деньги и мобильный телефон, - пояснил коллега пострадавшего.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мексики Монтеррей Тигрес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии» Тренер «Баварии» назвал лучшую команду Европы после 1:4 от «Барселоны» Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны» Из-за кого «Краснодар» проиграл «Пари НН» и свалился в Путь регионов: три худших игрока матча Кубка России Форвард «Барселоны» Левандовски высказался после разгрома «Баварии» 4:1 «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Киммих дал ответ по трансферу в «Барселону» Дело Винисиуса: арестованы четыре человека Кьеза может покинуть «Ливерпуль» - названа причина
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию»
Спортивные новости
Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Тактаров назвал бой, который будет самым интересным на турнире UFC 306 Тактаров поделился ожиданиями от предстоящего боя между Топурией и Холлоуэем Туменов рассказал, за счёт чего Чимаев может победить Уиттакера Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Октября
15:47 · Южная Америка
​Скандал в Мексике - арбитр принял наркотики и попросил замену
01:06 · Южная Америка
Интересовавший в прошлом питерский «Зенит» колумбийский форвард накуролесил на родине
23 Октября
02:13 · Южная Америка
​Трагедия в Боливии - 22-летний игрок умер во время тренировки
22 Октября
16:52 · Южная Америка
​Форлан переквалифицировался в теннисиста
17 Октября
01:17 · Южная Америка
​Бьелса о кризисе в сборной Уругвая: «Непростой момент»
13 Октября
03:08 · Южная Америка
Бьелса: «Конечно, я ответственен за неудачи»
11 Октября
16:14 · Южная Америка
Энсисо рассказал, как чуть не умер на борту самолёта
01 Октября
22:13 · Южная Америка
​Молодёжь сборных Эквадора и Аргентины превратила футбол в бойцовский поединок
16 Сентября
01:11 · Южная Америка
​«Просто нет слов» - Видаль гневно отреагировал на поражение от Боливии
15 Сентября
16:50 · Южная Америка
Фалькао хочет вернуться в сборную
03 Сентября
04:36 · Южная Америка
​Луис Суарес завершает карьеру в сборной Уругвая
30 Августа
04:25 · Южная Америка
​Луис Суарес отреагировал на смерть игрока в уругвайском чемпионате
03:57 · Южная Америка
​Чемпионат Уругвая прерван из-за смерти 27-летнего игрока
22 Августа
01:00 · Южная Америка
Кейлор Навас может вернуться на родину
04 Августа
03:51 · Южная Америка
​Сборная Эквадора обрела нового тренера
26 Июля
01:13 · Южная Америка
Кавани втащил «Бока Хуниорс» в 1/8 финала южноамериканского кубка 1
25 Июля
20:52 · Южная Америка
​Сборная Колумбии продлила контракт с главным тренером
21 Июля
16:43 · Италия. Серия А
Муслера: «Мой самый сложный момент в карьере был в матче против «Милана»
19 Июля
14:23 · Южная Америка
​Асприлья: «Колумбия играла лучше, аргентинцы не заслуживали победу»
18 Июля
20:20 · Южная Америка
​«Мбаппе из Южной Америки» - презентация Фалькао в новом клубе собрала 30 тысяч зрителей
23 Июня
02:06 · Южная Америка
​Фалькао стал игроком «Миллионариос» официально
22 Июня
02:20 · Южная Америка
​Оспина возвращается в Южную Америку
01 Мая
03:21 · Южная Америка
​Уругвайский «Ливерпуль» выгнал игрока за то, что тот переспал с супругой коллеги по команде
25 Апреля
03:14 · Южная Америка
​В Колумбии игроку, исполнявшему угловой, метнули нож в голову
21 Апреля
19:55 · Южная Америка
​Видаль забил и хочет остаться в «Коло-Коло»
Все новости