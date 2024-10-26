​Скандал в Мексике - арбитр принял наркотики и попросил замену

Скандал в мексиканском чемпионате, арбитр Росарио Карденас, который должен был судить матч «Монтеррея» с «Тигрес», неожиданно попросил замену прямо перед началом игры.

И теперь появились любопытные подробности - другой бывший арбитр мексиканского чемпионата, Франсиско Чакон, утверждает, что Карденас попросил замену из-за того, что принял наркотики перед началом игры и, соответственно, не мог выполнять свою работу должным образом. Об этом Чакон заявил в интервью каналу RECORD+.

- Это не пьянство. Перед матчем кто-то заставил его принять наркотики, после чего обокрал, забрав деньги и мобильный телефон, - пояснил коллега пострадавшего.